"Wonder Woman 1984" będzie można oglądać w 4K Ultra HD 1

Po tym, jak okazało się, że w Stanach Zjednoczonych Wonder Woman 1984 zamiast do kin trafi na platformę streamingową HBO Max, ludzie odpowiedzialni za film zamierzają zrobić wszystko, aby widzowie mieli, jak najlepsze doświadczenia z pierwszego spotkania z widowiskiem DC.

Reżyserka filmu Patty Jenkins ogłosiła na swoich social mediach, że superprodukcja Wonder Woman 1984 będzie dostępna na platformie HBO Max w najlepszej możliwej jakości. Widzowie, którzy zdecydują się na obejrzenie filmu będą mogli doświadczyć jakości 4K Ultra HD. Oprócz tego film będzie dostępny z HDR 10, Dolby Vision i Dolby Atmos. Dodatkowo reżyserka poprosiła fanów, aby ci obejrzeli film na jak największym ekranie, jaki zdołają znaleźć.

Jeśli chodzi o HBO Max będzie to pierwszy film w historii platformy udostępniony z tymi wszystkimi udogodnienia mającymi na celu poprawę jakości oglądania. Premiera Wonder Woman 1984 została zaplanowana na 25 grudnia 2020 roku.

Wonder Woman przenosi się w czasie do lat 80. XX wieku. W swojej następnej wielkoekranowej przygodzie stawia czoło dwojgu zupełnie nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah.

W Polsce widowisko trafi do kin 22 stycznia 2021 roku.

Źrodło: Collider