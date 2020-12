Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Na ratunek Metropolis! Nowe odcinki "DC Super Hero Girls" w Cartoon Network 0

Walka z silnymi przeciwnikami, ocalenie miasta i planety przed złymi mocami – to pestka dla paczki przyjaciółek z Metropolis. Jednak odważne nastolatki muszą też radzić sobie w szkole oraz codziennym życiu. Czy podołają wszystkim nowym wyzwaniom? Premierowe odcinki z ich przygodami już od 7 grudnia na antenie Cartoon Network.

Serial przedstawia losy znanych i uwielbianych dziewczyn z DC Comics: Wonder Woman, Batgirl, Supergirl, Bumblebee, Green Lantern i Zatanny. Dla rówieśników to zwykłe nastolatki, które próbują radzić sobie w szkole i dobrze się bawić. Jednak dziewczyny udają się także na ważne misje i zamieniają się w superbohaterki, wykorzystując potężne moce. Razem zwyciężą nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami, sprawiającymi wrażenie niepokonanych – jak Lex Luthor, który po raz kolejny stanie im na drodze w nowych odcinkach sezonu.

W nadchodzących odcinkach Zee Zatara będzie realizować swoje marzenie o wyreżyserowaniu przedstawienia teatralnego. Stanie przed trudnym zadaniem wyboru aktora do głównej roli – Oliverem Queenem czy Mortimorem Drakiem? Szkolna zabawa zamieni się w poważną komplikację, kiedy niecne zamiary Mortimora wyjdą na jaw, a Olivier postanowi wkroczyć do akcji jako Green Arrow! Z kolei Lex Luthor postanowi zdobyć tajemniczą księgę, pozwalającą na przewidywanie i kontrolowanie przyszłości. Przyjaciółki zwrócą się o pomoc do Catwoman, ale czy ta na pewno będzie miała dobre zamiary? DC Super Hero Girls będą musiały znów powstrzymać przeciwnika, który chce zdobyć władzę nad światem! Widzowie Cartoon Network zobaczą też, jak zdeterminowana Diana Prince podejmie naukę prowadzenia samochodu, a królowa Hippolita podaruje bohaterkom wielkie, zaczarowane jajo.

Premiera nowych odcinków DC Super Hero Girls w poniedziałek 7 grudnia o 15:20. Emisja codziennie o 15:20 na antenie Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia