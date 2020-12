Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Margot Robbie kandydatką do zastąpienia Emmy Stone w nowym filmie Damiena Chazelle'a 0

Niestety Emma Stone nie wystąpi w najnowszym filmie reżysera Damiena Chazelle’a. Popularna aktorka musiała zrezygnować i teraz zostanie zastąpiona przez inną hollywoodzką gwiazdę.

Emma Stone, która otrzymała Oscara za rolę w musicalu La La Land, miała niebawem zagrać w kolejnym filmie Damiena Chazelle’a, który został zatytułowany Babylon. Niestety aktorka musiała zrezygnować z powodu konfliktu związanego z terminami. Teraz Paramount Pictures i Damien Chazelle zamierzają zastąpić ją inną hollywoodzką gwiazdą. Według Deadline rozpoczęły się wstępne rozmowy z Margot Robbie.

Film będzie osadzony w czasach starego Hollywood, kiedy wytwórnie filmowe zaczęły rezygnować z kina niemego i rozpoczynały na poważnie kręcenie filmów z dźwiękiem. Premiera produkcji planowana jest na przyszłoroczny okres bożonarodzeniowy, tak aby móc rywalizować w sezonie nagród. Planowanie produkcji odbywało się jednak przed pandemią i na ten moment nie wiadomo czy Chazelle i jego ekipa zdołają wyrobić się na grudzień 2021 roku, ponieważ część zdjęć ma być kręcona poza studiem w Los Angeles.

Co myślicie o tej zmianie? Czy Margot Robbie to dobra kandydatka do zastąpienia Emmy Stone?

Źrodło: Deadline