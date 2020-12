Na początku listopada zapadł prawomocny wyrok sądu według, którego sieć kin Cinema City została zobowiązana do zapłaty kilkunastu milionów złotych na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Wpłata nie została jednak wykonana, co poskutkowało zajęciem rachunków bankowych sieci.

Jak donosi portal money.pl sieć kin Cinema City nie zastosowała się do wyroku sądu.

Nie wiadomo dokładnie o jaką kwotę chodzi – mówi się o kilkunastu milionach polskich złotych z tytułu tantiem oraz odsetkach.

Na Facebooku możemy znaleźć natomiast odpowiedź ze strony Cinema City.

DRODZY KINOMANI 🎬!

Pragniemy was uspokoić i zapewnić, iż ostatnie wiadomości pojawiające się na nasz temat w mediach nie mają bezpośredniego przełożenia na dalsze funkcjonowanie sieci kin Cinema City w Polsce. Dostajemy od Was wiele wiadomości, pytań i słów wsparcia za co bardzo dziękujemy. Dlatego również postanowiliśmy w pierwszej kolejności podzielić się z Wami informacją na ten temat.

Spór z ZAPA jest w toku, a postępowanie sądowe nie zostało zakończone, dlatego nie możemy szerzej go komentować. Cinema City zawsze przestrzega obowiązującego prawa i opłaca wszystkie swoje zobowiązania oraz podatki w Polsce.

Pragniemy Was również zapewnić, iż gdy tylko ponowne otwarcie kin będzie możliwe i odbędzie się na zasadach i warunkach, które będą do zaakceptowania wówczas ponownie spotkamy się w naszych salach przed dużym ekranem.

ZESPÓŁ CINEMA CITY POLSKA