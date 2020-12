Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje Hugh Keays-Byrne, odtwórca roli Wiecznego Joe w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu" 0

Nie żyje Hugh Keays-Byrne, który miał okazję wystąpić w dwóch ikonicznych rolach w serii "Mad Max". Aktor zmarł w wieku 73 lat.

Informację o śmierci aktora przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych reżyser Brian Trenchard-Smith, który miał okazję z nim pracować przy okazji filmu The Man From Hong Kong z 1975 roku. Hugh Keays-Byrne zmarł w szpitalu.

Hugh Keays-Byrne na zawsze zostanie zapamiętany przez fanów filmów z serii "Mad Max" ze swoich dwóch ikonicznych ról. W pierwszej odsłonie cyklu z 1979 roku zagrał bohatera o imieniu Toecutter – szefa gangu motocyklowego, który terroryzował pustkowia. Nie była to jednak jego ostatnia przygoda z kultową serią. Reżyser George Miller zaprosił go do współpracy przy widowisku Mad Max: Na drodze gniewu, gdzie wcielił się w postać Wiecznego Joe – dzisiaj postaci już absolutnie kultowej.

Hugh Keays-Byrne urodził się w Indiach, z których przyniósł się do Anglii na studia teatralne. Należał do jednego z największych brytyjskich zespołów teatralnych – Royal Shakespeare Compan. Oprócz wyżej wymienionych tytułów mogliśmy go widzieć w takich produkcjach, jak Szalony pies Morgan, Krew bohaterów, Moby Dick, Podróż do wnętrza Ziemi czy Ucieczka w kosmos i wojny Rozjemców.

