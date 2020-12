Gal Gadot podpisze wielki kontrakt na występ w thrillerze szpiegowskim "Heart of Stone" 0

Gal Gadot może już niebawem dopisać kolejny głośny tytuł w swojej filmografii. Aktorka jest faworytką do zagrania w thrillerze szpiegowskim "Heart of Stone".

Ekranowa Wonder Woman, czyli Gal Gadot jest bliska podpisania ogromnego kontraktu ze Skydance Media, na którym może znaleźć się ośmiocyfrowa wypłata. Dzięki temu hollywoodzka gwiazda wskoczyłaby na listę najlepiej opłacanych aktorek na świecie.

Gal Gadot miałaby zostać gwiazdą filmu "Heart of Stone", który ma być początkiem (potencjalnej) franczyzy szpiegowskiej w klimatach filmów o Jamesie Bondzie czy serii "Mission: Impossible". Scenariusz został napisany przez znanego z tworzenia komiksów Grega Rucka oraz nominowanej za skrypt do Ukryte działania, Allison Schroeder. Na reżysera wybrano Toma Harpera, który niedawno zaprezentował światu średnio przyjęty film w gwiazdorskiej obsadzie The Aeronauts (w Polsce możemy go obejrzeć na platformie streamingowej Amazon Prime Video).

Aktualnie Skydance Media bada rynek i różne możliwości związane z dystrybucją. Nie wiadomo czy "Heart of Stone" trafi na ekrany kinowe czy może do oferty, którejś z platform streamingowych. Pewne jest natomiast jedno – Gal Gadot ma wszystko, aby być twarzą nowej hollywoodzkiej serii.

Źrodło: Collider