Jason Statham może zagrać w filmie o rosyjskiej mafii, który pierwotnie miał być sequelem "Wschodnich obietnic" 0

Jason Statham jest bliski podpisania umowy dotyczącej występu w thrillerze "Small Dark Look" od Focus Features. Szczegóły w dalszej części artykułu.

"Small Dark Look" był pierwotnie znany pod tytułem "Body Cross" i zapowiadano go, jako kontynuację thrillera Wschodnie obietnice z 2007 roku wyreżyserowanego przez Davida Cronenberga. Scenariusze do obu tych filmów napisał ten samy człowiek, czyli Steven Knight. Focus Features nie zamierza jedna nazywać "Small Dark Look" sequelem.

Gwiazdą filmu ma zostać ponoć Jason Statham, który od dawna przygląda się temu projektowi. Umowa pomiędzy aktorem, a studiem cały czas nie została podpisana z powodu napiętego harmonogramu Stathama, jednak są spore szanse na to, że przedstawiciele Focus Features zdecydują się zaczekać.

Aktualnie w planach brytyjskiego aktora jest nowy projekt Guya Ritchiego – więcej dowiecie się pod tym linkiem. Mówi się także o kontynuacjach głośnych Meg i Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Ciężko powiedzieć jednak, jak pandemia koronawirusa wpłynie na kalendarz produkcyjny, więc wszystko jest tak naprawdę możliwe.

Akcja "Small Dark Look" będzie rozgrywała się w Londynie i opowie o działalności rosyjskiej mafii. Reżyseruje Martin Zandvliet, który zastąpił na tym stanowisku Williama Oldroyda.

Źrodło: Collider