Dziewiąty dzień Pięciu Smaków: migracje w kinie Azji i spotkanie z reżyserem "Córek" 0

Warto spojrzeć na festiwalu Pięciu Smaków, który trwa w najlepsze, filmom poruszającym temat migracji pomiędzy różnymi krajami Azji. Na wieczorny czerwony dywan organizatorzy zapraszają dzisiaj Hajime Tsudę, reżysera jednego z najbardziej popularnych filmów festiwalu, Córki. Natomiast wszyscy, którzy potrzebują chwili wytchnienia od ekranów, mogą wybrać cykl festiwalowych rozmów, publikowanych w formie podkastu.

Temat migracji to doskonały punkt wyjścia dla filmowych scenariuszy: pozwala przyjrzeć się współczesnym społeczeństwom, a zarazem ukazać fascynujące ludzkie biografie. Azja jest kontynentem, na którym grupy etniczne mieszają się na ogromną skalę, a kierunki migracji zmieniają się z każdą dekadą. Filmy opowiadające o losach osób, które były zmuszone porzucić rodzinne strony lub same zdecydowały się na poszukiwanie zupełnie nowego miejsca do życia, to z jednej strony historie trudnych, często traumatycznych doświadczeń, z drugiej – pełne mocy narracje o odwadze, niezłomności w dążeniu do celu, determinacji i walce o godność. Bez migrantów z różnych stron kontynentu nie powstałyby azjatyckie potęgi gospodarcze, a nieustanne mieszanie się kultur tworzy unikalną, bogatą mieszankę tradycji i niekończące się źródło historii.

O 19:00 można obejrzeć spotkanie na żywo z Hajime Tsudą, reżyserem filmu Córki – pięknej, subtelnie opowiadanej historii o kobiecej przyjaźni i miejskiej rzeczywistości współczesnego Tokio.

Bohaterki Córek to młode kobiety, zanurzone w wielkomiejskiej rzeczywistości. To postaci, które przywodzą na myśl szereg tytułów z archiwów japońskiego kina, w którym dynamiczne, mające własne pomysły na kierowanie swoim losem dziewczyny stawały się często symbolem obyczajowych przemian i nowego stylu życia. Jak definiuje się pokolenie współczesnych Japonek? Jakie motywacje stoją za ich wyborami? O tym wszystkim – a także o tym, jaka muzyka najlepiej oddaje emocje japońskich millenialsów – organizatorzy porozmawiają z reżyserem filmu.

Akademia Azjatycka w podkastach

Filmowym pokazom na Pięciu Smakach co roku towarzyszą debaty, wykłady i spotkania z ekspertami. W tym roku one także przenoszą się do internetu – na łamy podkastu "Azja kręci". Warto posłuchać cyklu rozmów, które odsłonią przed nami szerszy kontekst festiwalowego programu: dyskutujemy o nowych zjawiskach w kinie, kulisach powstania prezentowanych filmów, bieżącej sytuacji w krajach Azji i filmowym świecie regionu.

Cykl towarzyszący 14. edycji Pięciu Smaków to cztery odcinki, pokazujące szerszy kontekst pokazywanych na festiwalu filmów:

Azjatycki VR: O historii kina wirtualnej rzeczywistości i kierunkach jego rozwoju opowiada Stanisław Liguziński, kurator sekcji VR

Hongkong dziś: O niezwykłej historii regionu, aktualnych przemianach politycznych i hongkońskiej tożsamości rozmawiamy z Mirosławem Adamczakiem, konsulem RP w Hongkongu w latach 2014-2019.

Indyjski hiphop: O fenomenie indyjskiej sceny rapu opowiada Filip Kalinowski, redaktor muzyczny

Złe matki: O przełamywaniu stereotypowego wizerunku macierzyństwa we współczesnym kinie rozmawiamy z Adrianą Prodeus, krytyczką filmową

14. edycja festiwalu odbywa się w internecie w dniach 25 listopada – 6 grudnia 2020.