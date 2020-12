Horror ''Grizzly'' po ponad 40 latach doczeka się swojej kontynuacji 0

Już niedługo wydarzy się coś wręcz niewiarygodnego. Po ponad 40 latach swoją premierę odbędzie sequel horroru Grizzly z 1976 roku. Datę kinowego debiutu podało właśnie Gravitas Ventures.

Historia tej kontynuacji sama nadawałaby się na film. William Girdler w II połowie lat 70. ubiegłego wieku na fali filmów o atakach dzikich zwierząt, którą zapoczątkował Spielberg produkcją Szczęki, nakręcił film o krwiożerczym niedźwiedziu grizzly. Horror okazał się sukcesem i parę lat później rozpoczęto prace nad jego kontynuacją. Swoje angaże otrzymali m.in. George Clooney, Laura Dern czy Charlie Sheen, wschodzące w tamtym czasie gwiazdy Hollywood. Zdjęcia trwały jednak w pewnym momencie inwestorom skończyły się pieniądze i produkcji nigdy nie ukończono.

Dopiero po latach producentka Suzanne C. Nagy zdecydowała się dokończyć film i pokazać go szerszej publiczności. Film otrzymał tytuł Grizzly 2: Revenge i już 8 stycznia 2021 roku zawita do wybranych kin. Pojawi się także na VOD.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź filmu i promujący go plakat.

Fabuła filmu skupia się na zemście 15-metrowego niedźwiedzia, który mści się za śmierć swojego młodego. Zabija każdego kto stanie mu na drodze, a trafiajać na teren festiwalu, gdzie zgromadzona została znacząca grupa ludzi, ma szansę pokazać na co go stać.

Źrodło: bloody-disgusting.com