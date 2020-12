Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Diuna", "Godzilla vs Kong", "The Suicide Squad" i wiele innych filmów Warner Bros. będzie miało premierę na HBO Max 0

WarnerMedia zdetonowało właśnie prawdziwą bombę. Wszystkie największe hity wytwórni, które miały trafić do kin w 2021 roku, pojawią się w ofercie HBO Max.

Wonder Woman 1984 nie będzie jedyną wielką hollywoodzką superprodukcją, która doczeka się premiery na platformie streamingowej HBO Max. WarnerMedia ogłosiło dzisiaj, że filmy, które miały zawitać do kin w przyszłym roku, również pojawią się w serwisie HBO.

Lista filmów prezentuje się następująco:

Jeśli ten plan wypali koncernowi WarnerMedia, możemy być pewni, że reszta wytwórni podąży podobną drogą. Koniec kina, jakie znaliśmy do tej pory może nadejść szybciej niż sądziliśmy. Początek już 25 grudnia – właśnie w ten dzień Wonder Woman 1984 zawita na HBO Max. Warto jednak odnotować, że tam, gdzie będzie taka możliwość, widzowie będą mogli pójść również do kina na wyżej wymienione filmy.

Jakie są Wasze odczucia w tym temacie?

Źrodło: Collider