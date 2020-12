Nadchodzi koniec serialu ''Chilling Adventures of Sabrina'' - zobaczcie zwiastun finałowej serii 0

Do premiery finałowego sezonu serialu Chilling Adventures of Sabrina pozostał niecały miesiąc, a więc nic dziwnego, iż w sieci pojawił się wreszcie pełny zwiastun nadchodzącej serii. Możecie zapoznać się z nim w dalszej części tego artykułu.

Chilling Adventures of Sabrina to nowa interpretacja pochodzenia i przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, przeobrażona w mroczną opowieść o dorastaniu z elementami horroru, okultyzmu i oczywiście czarów.

W części trzeciej Sabrina zmagała się z następstwami wydarzeń z poprzedniej części. Chociaż pokonała swojego ojca, Lucyfera, to Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego chłopaka, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może żyć ze świadomością, że Nick dokonał ostatecznego poświęcenia i teraz cierpi w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Madam Szatan. Dlatego z pomocą swoich śmiertelnych przyjaciół Sabrina postanawia za wszelką cenę ocalić go od wiecznego potępienia i sprowadzić z powrotem w swoje ramiona. Niemniej jednak usunięcie Księcia Ciemności z tronu odbija się głośnym echem w krainie potępionych i teraz, bez wyznaczonego następcy, Sabrina musi przyjąć rolę „Królowej”, aby ochronić tron przed pretendentem: przystojnym Księciem Piekła, Kalibanem. Tymczasem w Greendale pojawia się tajemniczy grupa, plemię pogan, które chce przywołać do życia starożytne zło.

W serialu występują Kiernan Shipka jako Sabrina Spellman, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Ross Lynch, Gavin Leatherwood, Jaz Sinclair, Lachlan Watson i Luke Cook.

Premiera finałowego 4. sezonu serialu już 31 grudnia 2020 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska