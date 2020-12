AMC daje zielone światło na produkcję 7. sezonu ''Fear the Walking Dead'' 0

Po doskonale przyjętej pierwszej połowie szóstego sezonu Fear the Walking Dead stacja AMC podjęła decyzję o przyszłości serialu. Fani tej postapokaliptycznej produkcji nie muszą się martwić. Produkcja została właśnie oficjalnie odnowiona na siódmy sezon.

fot. AMC

Decyzję taką podjęto po emisji połowy szóstego sezonu spin-off serialu matki The Walking Dead. Dotychczas wyemitowane epizody spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i publiczności. Poniżej wideo opublikowane w mediach społecznościowych informujące o powstaniu sezonu siódmego.

Historia ukazana w Fear the Walking Dead rozgrywa się przed wydarzeniami z serialu The Walking Dead w momencie, gdy epidemia wybucha i rozprzestrzenia się. W szóstym sezonie grupa głównych bohaterów, ocalonych, którzy do tej pory tworzyli niecodzienna rodzinę, zostaje rozdzielona i każdy z nich musi radzić sobie na własną rękę starając się przetrwać i określić swoje miejsce w tym całkowicie nowym świecie. Dla każdego z nich słowa wypowiedziane pod koniec piątego sezonu przez Morgana '’po prostu żyj'’ oznaczają zupełnie coś innego.

W serialu występują Lennie James, Colby Minifie, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades oraz Karen David.

Mieliście już okazję zapoznać się z szóstym sezonem? Cieszycie się, że seria ta jeszcze się nie kończy?

