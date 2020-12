Pierwsze smoki z ''House of the Dragon'' na grafikach koncepcyjnych 0

Prequelowy spin-off można powiedzieć największego hitu HBO Gry o tron z pewnością jest jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji. Mamy więc dobre wieści. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się w przyszłym roku, a już teraz zapoznać możecie się z pierwszymi grafikami koncepcyjnymi, które dają nam rzut oka na smoki jakie pojawią się w House of the Dragon.

fot. hbo

Zdjęcia, które możecie zobaczyć poniżej udostępnione zostały przez Jasona Kilara, dyrektora WarnerMedia. Oprócz ich udostępnienia, zdradził on także, iż ekipa na plan zdjęciowy wejdzie już za kilka miesięcy. Patrząc na rozmach oryginalnego serialu i mnogość prac postprodukcyjnych, jest to najwyższy czas na rozpoczęcie zdjęć, jeśli data premiery zaplanowana na 2022 rok ma zostać utrzymana.





Zdjęcia do House of the Dragon w większości powstaną w Anglii w Leavesden Studios w Watford. Tym samym lokalizacja ich zostaje zmieniona całkowicie, bowiem wszystkie osiem sezonów Gry o tron powstało w Titanic Studios w Irlandii Północnej.

Akcja spin-offa ma rozgrywać się na 300 lat przed wydarzeniami znanymi nam z Gry o tron i zagłębiać się w historię Domu Targaryen. Jego fabuła oparta będzie o książkę George'a R.R. Martina zatytułowaną Ogień i krew. Napisana jest ona w formie królewskiej kroniki, dokładnie opisując losy rodu Targaryenów, od czasu w którym Aegon I Zdobywca podbił Westeros, aż do śmierci Viserysa I, w którego w serialu wcieli się Paddy Considine.

Źrodło: TheWrap