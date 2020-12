Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Florence Pugh i Vera Farmiga dołączają do obsady aktorskiej "Hawkeye'a" 0

Marvel Studios oficjalnie ogłosiło, że to Hailee Steinfeld zagra główną rolę w serialu Hawkeye, który trafi bezpośrednio do oferty serwisu streamingowego Disney+. Na tym nie kończą się jednak castingi. Dzisiaj poznaliśmy kolejne nazwiska, które dołączyły do obsady aktorskiej wyczekiwanej produkcji.

Vera Farmiga i Florence Pugh to dwie aktorki, które zdecydowano się zaangażować do prac przy serialu Hawkeye. Oprócz nich angaż otrzymali także Tony Dalton, Fra Free, Alaqua Cox i Zahn McClarnon. Wcześniej zakontraktowano wspomnianą we wstępie Hailee Steinfeld oraz znanego z roli tytułowej w Kinowym Uniwersum Marvela, Jeremy'ego Rennera.

Jeśli chodzi o te najświeższe angaże, to z pewnością najwięcej emocji wzbudza dołączenie do obsady aktorskiej Florence Pugh. Od dawna zapowiada się, że młoda aktorka będzie tą, która zastąpi w uniwersum MCU Scarlett Johansson. Dołączenie do takiej produkcji, jak Hawkeye zdaje się być potwierdzeniem tych spekulacji. Powtórzy ona oczywiście swoją rolę z filmu Czarna Wdowa. Vera Farmiga z kolei wcieli się w postać Eleanor Bishop, czyli matki bohaterki granej przez Hailee Steinfeld.

A kogo sportretuje reszta nowej obsady? Tony Dalton, którego na pewno kojarzą fani serialu Zadzwoń do Saula z roli Lalo Salamanki, zagra Jacka Duquesne’a, który w komiksach był mentorem Hawkeye’a i posługiwał się pseudonimem Swordsman. Fra Free zagra najemnika o twarzy klauna znanego, jako… Klaun. Alaqua Cox sportretuje niesłyszącego indiańskiego bohatera Echo, a McClarnon zagra jej ojca, Williama Lopeza.

Zdjęcia do serialu wystartowały w tym tygodniu w Nowym Jorku.

Źrodło: Collider