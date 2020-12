Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

W 2021 roku w Polsce zadebiutuje HBO Max 0

Wczorajsza bomba od WarnerMedia to nie koniec informacji związanych z platformą streamingową HBO Max. Usługa niebawem poszerzy swoje zasięgi i trafi do kolejnych krajów.

Szef HBO Max Andy Forssell wydał oświadczenie, w którym zapowiada ekspansję platformy streamingowej w kolejnych krajach na całym świecie. Dla nas najważniejsza informacja jest taka, że usługa będzie dostępna również w Polsce. Forssell dodał, że HBO Max ma być dostępne w 190 krajach.

Do tej pory w naszym kraju mogliśmy korzystać z platformy HBO GO, która bądźmy szczerzy jest nieco przestarzała i stwarza wiele problemów swoim użytkownikom. O ile jakościowo produkcje, które można tam znaleźć są na absolutnie najwyższym poziomie, tak technologicznie sama platforma oraz aplikacja pozostają daleko w tyle za Netfliksem czy Amazon Prime Video.

Agnieszka Niburska, content & commercial PR director w HBO Europe przekazała informację na ten temat portalowi wirtualnemedia.pl:

Serwisy HBO dostępne w Europie oferowane są w konkurencyjnych cenach na poszczególnych rynkach. Naszą ambicją jest utrzymanie konkurencyjności ceny także w przypadku oferowania HBO Max. W kwestii oferty programowej nacisk położony zostanie na jakość i dobór kontentu. Dzięki HBO Max, skupiając się nadal na jakości, chcemy poszerzyć różnorodność oferty programowej, co będzie atrakcyjne dla jeszcze szerszej grupy odbiorców. Więcej o ofercie programowej poinformujemy bliżej startu serwisu.

Z pewnością jest to znakomita nowina dla wszystkich kinomanów. Wczoraj informowaliśmy Was o decyzji WarnerMedia według, której wielkie hollywoodzkie premiery trafią nie tylko do kin w dniu premiery, ale również na HBO Max.

Premiera HBO Max w Polsce ma mieć miejsce w połowie 2021 roku.

Źrodło: wirtualnemedia.pl