AMC, podobnie jak każda inna sieć kin na świecie, walczy aktualnie o życie i decyzje wytwórni filmowych o wprowadzaniu superprodukcji na platformy streamingowe są niczym powolnie wbijany gwóźdź do trumny. Adam Aron wydał z powodu wczorajszego ogłoszenia WarnerMedia własne oświadczenie.

Obecne czasy, na które wpływ ma koronawirus, są niezbadanymi wodami dla nas wszystkich, dlatego AMC wyjątkowo zgodziło się odejść od zwyczajowych praktyk tylko dla jednego filmu, "Wonder Woman 1984", który zostanie wydany przez Warner Brothers w Boże Narodzenie na HBO Max. Jednak Warner zdecydował teraz, że zrobi tak ze wszystkimi swoimi filmami kinowymi w 2021 roku, pomimo prawdopodobieństwa, że ​​dzięki szczepionkom, które są tuż za rogiem, biznes kinowy na nowo się ożywi. Oczywiście WarnerMedia zamierza poświęcić znaczną część rentowności swojego studia filmowego oraz jej partnerów produkcyjnych i twórców filmowych, aby sfinansować rozpoczęcie działalności HBO Max. Jeśli chodzi o AMC, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Warner nie zrobił tego naszym kosztem. Będziemy agresywnie dążyć do warunków ekonomicznych, które chronią naszą działalność.

bq. Rozpoczęliśmy już natychmiastowy i pilny dialog na ten temat z kierownictwem Warnera. Jesteś informowani, że szczepionki chroniące całe społeczeństwo przed koronawirusem są bardzo blisko. Dlatego oczekujemy, że kinomani wkrótce znów będą mogli cieszyć się z odwiedzania naszych kin bez żadnych zmartwień – bezpiecznie oglądając najlepsze filmy świata na wygodnych dużych fotelach, z niesamowitym dźwiękiem i na naszych wielkich ekranach.