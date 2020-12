Dziesiąty dzień Pięciu Smaków: gangsterski poranek i spotkanie z twórcami "Wspomnień, które dławią". 0

Dziesiąty dzień Pięciu Smaków: gangsterski poranek i spotkanie z twórcami Wspomnień, które dławią, trunków, które je naprawią.

Początek weekendu to doskonała okazja na seans kina akcji, a taki oferuje trwający jeszcze Festiwal Pięciu Smaków. Organizatorzy prócz na szeroki rozmach smaków filmowych, również na spotkanie z twórcami niezwykłego nowelowego filmu o współczesnym Hongkongu.

Na festiwalu nie może nigdy zabraknąć solidnej dawki adrenaliny, pościgów i ciosów z półobrotu. Dobre kino akcji dostarcza jednak nie tylko rozrywki: między wierszami można z niego wiele wyczytać!

W ramach piątkowego spotkania na żywo odbędzie się dyskusja o tym, co kryje się za efektownymi kadrami Bestii na krawędzi i czym główny bohater Ciężkiego dnia różni się od typowych koreańskich policjantów. Zobaczymy również kulisy powstania Trivisy i polityczny kontekst sytuacji, w jakiej znaleźli się jej wymykający się prawu bohaterowie. Wyjaśniamy też, dlaczego Nieoczekiwany świadek jest unikalną propozycją dzisiejszego hongkońskiego kina – i co może je czekać w najbliższym czasie. Dostaniemy też podpowiedzi, który z filmów sekcji Azjatycki VR w szczególnie ciekawy sposób korzysta z kryminalnych konwencji.

Czerwony dywan

W piątkowy wieczór o 19:00 na pięciosmakowym czerwonym dywanie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu Wspomnienia, które dławią, turnki, które je naprawią – aktorką i reżyserką Kate Reilly oraz operatorem i reżyserem Leung Ming-kaiem, który odpowiedzialny jest także za zdjęcia do filmu "Suk suk". Będzie to okazja do rozmowy o dzisiejszym Hongkongu i emocjach, z jakimi portretowali to miasto w swojej produkcji.

14. edycja festiwalu odbywa się w internecie w dniach 25 listopada – 6 grudnia 2020.