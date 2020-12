Oficjalnie możemy to już ogłosić – zakończyliśmy zdjęcia do najnowszego filmu Wojtka Smarzowskiego "W2" (tytuł roboczy). 68 dni zdjęciowych, ponad 30 mln zł budżetu, 120 aktorów i epizodystów, 6541 statystów (MKM Studio , ukłony!), 1150 km odległości między miejscowościami, w których kręcone były zdjęcia. Wyzwanie ogromne, czasy trudne, ale dobrnęliśmy do finału i za to w imieniu #SmarzolW2Team dziękujemy wszystkim, z którymi dane nam było spotkać się na planie. Premierę filmu planujemy na jesień 2021. brzmi oświadczenie Studio Metrage