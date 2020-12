Paramount Pictures nie skreśla planów dotyczących "Ojca chrzestnego 4" 0

Patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszym Hollywood, naprawdę wszystko jest możliwe. Nawet kolejna kontynuacja kultowego Ojca chrzestnego.

Niebawem wielka premiera przerobionej wersji trzeciej części legendarnej sagi o rodzinie mafijnej Corelone. Ojciec chrzestny III wreszcie mógł zostać dokończony według wizji reżysera Francisa Forda Coppoli. Ceniony twórca otrzymał od Paramount Pictures możliwość przerobienia filmu według własnego uznania. Zmieniony został początek, zakończenie, poprzestawiano kilka scen oraz ujęć, a także popracowano nad ścieżką muzyczną. Czy dzięki temu Ojciec chrzestny III będzie lepszym filmem? Tego dowiemy się za jakiś czas.

Na razie w oświadczeniu wytwórni Paramount Pictures związanej z premierą "THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone Mario Puzo" pojawiło się ciekawe zdanie, które brzmi następująco:

Chociaż nie ma żadnych planów na kolejny film z sagi, to biorąc pod uwagę moc spuścizny "Ojca chrzestnego", jest to możliwe, jeśli na horyzoncie pojawi się właściwa historia.

I co Wy na to? Czy chcielibyście kolejny film w świecie rodziny Corleone?

"THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone Mario Puzo" od dzisiaj grany jest w amerykańskich kinach w dystrybucji limitowej. Od 8 grudnia produkcja trafi do sprzedaży na nośnikach fizycznych oraz dystrybucji cyfrowej.

Źrodło: ComingSoon.net