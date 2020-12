Jedenasty dzień Pięciu Smaków: odkrycia VR i spotkanie z "Wersami ulicy" 0

Jedenasty dzień Pięciu Smaków: odkrycia VR i spotkanie z Wersami ulicy. W ostatni weekend festiwalu można jeszcze zdążyć i zapoznać się z krótkometrażowymi filmami VR – a także spędzić sobotnią noc przy pulsujących dźwiękach indyjskiego hiphopu.

Azjatycki VR to sekcja pełna zaskoczeń – a sama technologia stawia przed twórcami ekscytujące wyzwania. O tym, co wynika ze zderzenia nowoczesnego sprzętu i autorskiej wizji organizatorzy będą rozmawiać w porannym spotkaniu na żywo. Wieczorem na pięciosmakowym czerwonym dywanie pojawi się Ankur Tewari, scenarzysta, muzyk i kurator muzyki pełnych emocji "Wersów ulicy".

Poranne spotkania na żywo

Kino wirtualnej rzeczywistości to technologia, która na przestrzeni kilku lat z technicznego eksperymentu przeobraziła się w pole realizacji najbardziej szalonych, ambitnych i wyrafinowanych artystycznie projektów.

W porannym sobotnim spotkaniu rozmawiamy o naszych odkryciach związanych z filmami VR, o różnych sposobach ich oglądania i indywidualnych wrażeniach z wirtualnych seansów. Opowiemy o kulisach powstania tytułów prezentowanych w sekcji Azjatycki VR i specyfice projektowania trójwymiarowych filmowych światów i prowadzenia narracji dedykowanej dla widza, który może swobodnie poruszać się po fabularnej rzeczywistości. Podpowiadamy, w którym z pięciosmakowych doświadczeń VR szukać spektakularnej architektury, politycznych podtekstów, inpiracji anime i pary bliźniaczek z Lśnienia!

Czerwony dywan

W ramach wieczornego spotkania o 19:00 będzie można posłuchać rozmowy z Ankurem Tewari, kuratorem muzyki Wersów ulicy. Będzie o indyjskiej scenie muzyki niezależnej i specyfice lokalnego hiphopu, o międzykulturowym przepływie dźwięków i ewolucji muzycznej współczesnego bollywoodzkiego kina.

Ankur Tewari w młodości studiował hotelarstwo, ale zamiast zająć się zarządzaniem w turystyce podążył za swoją pasją muzyczną. Od 1998 roku zajmował się różnymi formami muzycznej kreacji. Był wokalistą i twórcą piosenek w zespole Ankur & The Ghalat Family, pracował jako kompozytor. Pisał scenariusze filmowe – między innymi do prezentowanego na Berlinale Gattu (2011), reżyserował seriale telewizyjne. Był producentem muzycznym, autorem tekstów do piosenek filmowych, kilka razy pojawił się też przed kamerą jako aktor. Jako muzyczny kurator "Wersów ulicy", odpowiedzialny był nie tylko za dobór utworów i ich realizację, ale też za połączenie ich ze scenariuszem, któremu nadawały rytm.

14. edycja festiwalu odbywa się w internecie w dniach 25 listopada – 6 grudnia 2020.