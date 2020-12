Dwunasty dzień Pięciu Smaków: filmy z dobrą nutą i wielki festiwalowy finał! 0

Najdłuższa i najbardziej nietypowa edycja Pięciu Smaków dobiega końca. Ostatni dzień festiwalu warto spędzić z dobrym bitem: w porannym spotkaniu na żywo możemy się dowiedzieć, które filmy mogą się poszczycić wyjątkowo udaną ścieżką dźwiękową! Wieczorne spotkanie będzie zarazem oficjalnym zamknięciem festiwalu i podsumowaniem tegorocznej edycji.

Aktywni smakosze festiwalu, pamiętajcie, że możliwość odtwarzania filmów kończy się o północy. Filmy uruchomione tuż przed godziną 00:00 można będzie dokończyć, jednak będą dostępne tyle minut, ile wynosi czas ich trwania plus godzina zapasu!

Dobra filmowa muzyka zwykle dźwięczy w uszach długo po zakończeniu seansu, pozwalając nam pobyć w świecie fabuły jeszcze przez jakiś czas. Dowiemy się, jakie filmy, których rytmy mogą towarzyszyć nam jeszcze podczas pofestiwalowego relaksu. Jakie japońskich niezależnych zespołów warto dodać do swojej playlisty, by przenieść się do Tokio z Córek i gdzie szukać dźwięków, które towarzyszyły bohaterce Mikrosiedliska w drodze przez Seul. Poruszany zostanie temat o tradycjach indyjskiej muzyki i jej współczesnych odsłonach, brzmiących w tle Jallikattu i Wersach ulicy oraz zaskakująco eklektycznej ścieżce muzycznej Roma. Nie zapominamy też rzecz jasna o lirycznych dźwiękach retro z Córki przeklętej ziemi i indonezyjskim metalu z Gundali!

Ostatnie wieczorne spotkanie na 14. Azjatyckim Festiwalu Filmowym Pięć Smaków będzie zarazem oficjalnym zamknięciem: Zostanie podsumowana tegoroczna edycja i organizatorzy opowiedzą o kulisach festiwalowych działań! Pięć Smaków dotarło w tym roku do całej Polski – było to ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, ale świadomość, że azjatyckie kino oglądane jest od Helu po Zakopane to sytuacja bezprecedensowa i ekscytująca. Na wieczornym spotkaniu dowiemy się o przebiegu festiwalu w internecie, poznamy informacje, które filmy cieszyły się największym uznaniem widzów oraz dostaniemy pierwsze statystyki oglądalności, a organizatorzy podzielą się z nami wrażeniami.

Czekamy na wasze! Może wy czekacie też na nasza, niedługo, jeszcze oglądamy!

Źródło: Pięć Smaków