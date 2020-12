Takie dobre wieści Luna ogłosił podczas niedawnego wywiadu dla Jimmy Kimmel Live. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów odnośnie fabuły. Jedynie stwierdził, iż serial o przygodach Cassiana Andora pomoże fanom serii lepiej zrozumieć film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

To w zasadzie wszystko co będziesz musiał wiedzieć, aby zrozumieć Rogue One. To historia postaci. Fajnie jest wejść w historię, której zakończenie już znasz. Teraz można zagłębić się. Fajnie jest robić coś, co nie polega tylko na dotarciu do końca. powiedział Luna