Młodzi superbohaterowie w zwiastunie filmu ''Będziemy bohaterami'' 0

Netflix zaprezentował światu oficjalny zwiastun nowego filmu Roberta Rodrigueza. To przygodowa produkcja nosząca tytuł Będziemy bohaterami, która przeznaczona jest dla młodych widzów.

Kiedy ziemscy superbohaterowie zostają porwani przez najeźdźców z kosmosu, ich dzieci zostają natychmiast zabrane do bezpiecznej rządowej bazy. Jednak błyskotliwa młoda nastolatka Missy Moreno (Yaya Gosselin) nie poprzestanie na niczym, by uratować swojego tatę superbohatera, Marcusa Moreno (Pedro Pascal). Missy przekonuje pozostałe superdzieciaki do wymknięcia się spod opieki tajemniczej rządowej opiekunki, panny Granady (Priyanka Chopra Jonas), i ratowania swoich rodziców na własną rękę. Robiąc użytek ze swoich indywidualnych mocy — między innymi elastyczności, kontrolowania czasu czy przewidywania przyszłości — dzieci tworzą własny zespół superbohaterów.

Naszpikowany akcją i emocjonujący film Będziemy bohaterami został wyreżyserowany przez Roberta Rodrigueza, twórcy całej serii przygodowych komedii o małych agentach, w skład której wchodzą m.in. Mali agenci, Rekin i Lava: Przygoda w 3D czy Mali agenci: Wyścig z czasem w 4D. Będziemy bohaterami jest swoistą kontynuacją filmu Rekin i Lava z 2005 roku.

W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wymienionych znajdują się także Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald i Adriana Barraza.

Premiera filmu Będziemy bohaterami już 25 grudnia 2020 roku.

