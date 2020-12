Co Viggo Mortensen myśli o serialu "Władca Pierścieni" od Amazona? 0

"Władca Pierścieni" to absolutny fenomen – niewiele adaptacji odnosi tak wielki sukces komercyjny oraz artystyczny, jak filmy wyreżyserowane przez Petera Jacksona. Dodatkowo świat wykreowany w powieściach przez Tolkiena daje filmowcom ogromny potencjał na tworzenie kolejnych historii.

Amazon zamierza wykorzystać ogromny potencjał drzemiący w stworzonym przez Tolkiena Śródziemiu i przygotowuje serial, który za jakiś czas zawita do oferty serwisu streamingowego Prime Video. Jeden z aktorów, który miał okazję wystąpić w trylogii Petera Jacksona – Viggo Mortensen, został zapytany o zdanie na temat serialowej produkcji osadzonej w tym świecie.

Martwię się, że będą starali się doścignąć "Grę o tron" i przedstawić pewien poziom arbitralnej przemocy i tym podobnych rzeczy. No nie wiem. Wiem natomiast, że reżyser J.A. Bayona jest bardzo utalentowanym hiszpańskim filmowcem. Robią to w Nowej Zelandii, więc mam nadzieję, że korzystają z pomocy Petera Jacksona i może kilku innych członków tamtej ekipy. Mają dobrą okazję, aby zrobić to w prawidłowy sposób. Mają dobry przykład do naśladowania.

powiedział Viggo Mortensen

Dla fanów kinowego fantasy Viggo Mortensen to aktor absolutnie kultowy. W końcu to właśnie on wcielił się w postać Aragorna. Ponoć aktor przygotowywał się do tej roli w sposób godny podziwu – spał, pracował i chodził wszędzie w swoim filmowym stroju, a także wędrował w nim po lasach. Czasami zdarzało mu się, że na plan zdjęciowy docierał piechotą.

