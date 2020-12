Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wonder Woman 1984" - najnowszy zwiastun komiksowego widowiska 0

Na panelu Warner Bros. Pictures w trakcie konwentu CCXP Worlds nie mogło zabraknąć Wonder Woman. Zaprezentowany został tam najnowszy zwiastun wyczekiwanej superprodukcji.

Już 25 grudnia na platformie streamingowej HBO Max premierę będzie miał film Wonder Woman 1984, który będzie początkiem wielkich zmian, jakie zajdą w sposobie dystrybuowania kinowych produkcji. W trakcie konwentu CCXP Worlds pokazano nowy (i prawdopodobnie już ostatni) zwiastun promujący film.

Wonder Woman przenosi się w czasie do lat 80. XX wieku. W swojej następnej wielkoekranowej przygodzie stawia czoło dwojgu zupełnie nowym przeciwnikom: Maxowi Lordowi i The Cheetah.

Polska premiera filmu będzie miała miejsce dopiero w przyszłym roku. Data premiery została ustalona na 22 stycznia 2021 roku.