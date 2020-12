Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Bohaterowie "Bastionu" na podstawie Stephena Kinga na nowych zdjęciach promujących 0

W sieci pojawiła się porcja zdjęć promująca nadchodzący serial Bastion na podstawie powieści mistrza grozy Stephena Kinga. Na fotosach, które znajdziecie poniżej możecie rzucić okiem na bohaterów, w których wcielają się gwiazdy produkcji.

CBS All Access oraz reżyser Josh Boone szykują się do premiery Bastionu. Seria zadebiutuje w ofercie platformy streamingowej już 17 grudnia i będzie składała się z dziewięciu odcinków. Fani będą otrzymywali jeden epizod tygodniowo. Dzisiaj mamy dla Was porcję nowych zdjęć prezentujących bohaterów, których zobaczymy na ekranie.

W obsadzie znaleźli się Alexander Skarsgård jako Randall Flagg (zdjęcia główne) i Whoopi Goldberg jako Matka Abagail. Poza tym w obsadzie są także Jovan Adepo, Owen Teague, Greg Kinnear, Brad William Henke, Nat Wolff, Daniel Sunjata, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Eion Bailey, Katherine McNamara, Heather Graham, Marilyn Manson, Hamish Linklater i Henry Zaga.

Showrunnerami produkcji są Benjamin Cavell i Taylor Elmore.

Serial ożywi wizję świata zdziesiątkowanego przez zarazę i uwikłanego w elementarną walkę dobra ze złem. Los ludzkości spoczywa na kruchych ramionach 108-letniej matki Abagail i garstki ocalałych. Ich najgorsze koszmary ucieleśniają się w człowieku ze śmiertelnym uśmiechem i niewypowiedzianymi mocami – Randallu Flaggu.

