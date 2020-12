Matt Barr zagra najlepszego przyjaciela Jareda Padaleckiego w serialu ''Walker'' 0

Powiększa się obsada nadchodzącego rebootu kultowego serialu Strażnik Teksasu, za który odpowiada stacja The CW. U boku Jareda Padaleckiego zobaczymy aktora Matta Barra, który wcieli się w najlepszego przyjaciela głównego bohatera.

fot. materiały prasowe

Barr, aktor pochodzący z Teksasu, znany jest m.in. z serialu Jeździec bez głowy, Wyspa Harpera czy filmu Lot z przygodami. Sportretuje on postać Hoyta, najlepszego przyjaciela Cordella Walkera. Według najnowszych doniesień przyjaciele zostaną poróżnieni i staną po przeciwnych stronach prawa.

Reboot ukazywać ma nowe wcielenie Cordella Walkera, który to pod dwóch latach pracy pod przykrywką w jednej z najbardziej elitarnych jednostek stanu pragnie wrócić w swoje rodzinne strony, do Austin. Walker jest wdowcem i ojcem dwójki dzieci. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że nie może osiąść na laurach, bowiem na miejscu jest również mnóstwo pracy. Do współpracy przydzielona zostaje mu kobieta Micki Ramirez, w tej roli Lindsey Morgan i wraz z nią postara się zapanować nad porządkiem oraz odkryć prawdziwe okoliczności śmierci swojej żony Emily.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Odette Annable jako stara przyjaciółka Walkera, Genevieve Padalecki jako Emily, zmarła żona Walkera, która pojawi się w retrospekcji oraz Jeff Pierre, Alex Landi, Gabriela Flores oraz Chris Labadie.

Za scenariusz i produkcję serialu odpowiada Anna Fricke. Producentem wykonawczym jest także Dan Lin oraz Jared Padalecki.

Premiera serialu Walker już 21 stycznia 2021 roku.

