Twórcy ''Czarnego Lustra'' stworzyli mockument o mijającym roku - nosi on wymowny tytuł ''Giń, 2020'' 0

Kończący się właśnie 2020 rok przyniósł nam wiele niespodziewanego, co z pewnością jeszcze długo będzie inspirowało twórców filmowych i serialowych produkcji. Jedną z takich jest produkcja od Netflixa, której pierwsza zapowiedź właśnie pojawiła się w sieci. Za mockument Giń, 2020 odpowiadają twórcy hitowego Czarnego lustra.

fot. netflix

Choć jak mówi zapowiedź nawet oni nie byliby w stanie wymyślić czegoś takiego jak obecny rok, to chcą jednak dodać coś od siebie. Rok ten ma jak najszybciej odejść, a wręcz zginąć. Myślę, że większość z Was się z tym jak najbardziej zgadza.

Giń, 2020 będzie komediowym wydarzeniem Netflixa, które zadebiutuje prawdopodobnie jeszcze pod koniec tego roku. Wystąpią w nim hollywoodzkie gwiazdy, które wydarzenia z tego roku, który z pewnością chcemy wymazać z pamięci, ukażą w zabawnym i satyrycznym świetle. W końcu to, że dał się nam mocno we znaki, w niczym nie przeszkadza, aby go sobie trochę osłodzić i móc się z niego pośmiać, skoro i tak na trwające wydarzenia nie mamy innego wpływu.

W dokumencie występują Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti i Joe Keery. Opowiedzą oni w odpowiednio zabawny sposób o materiałach filmowych z prawdziwych wydarzeń jakie miały miejsce w tym roku, a mało ich nie było.

Dokument ten wyreżyserował Al Campbell, a scenariusz do niego napisali Charlie Brooker i Annabel Jones, twórcy Czarnego lustra.

Zobaczcie zapowiedź. Zdradza ona co prawda nie wiele, ale z pewnością intryguje.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska