Legendary nie zgadza się na premierę "Diuny" oraz "Godzilla vs Kong" na HBO Max 0

WarnerMedia ujawniło przed kilkoma dniami, że cała kinowa oferta wytwórni Warner Bros. Pictures na rok 2021 trafi na ekrany kin oraz platformę streamingową HBO Max. Ta decyzja nie do końca podoba się partnerom biznesowym z Legendary Pictures, którzy nie będą chcieli zgodzić się na takie rozwiązanie. Sprawa dotyczy dwóch najgłośniejszych produkcji na liście.

Według najnowszych doniesień Legendary Pictures zamierza "zakwestionować" decyzję podjętą przez WarnerMedia. Głos w tej sprawie zabrał znawca branży, Mike Fleming Jr:

Słyszałem, że Legendary Entertainment wysłało lub wyśle ​​listy prawne do Warner Bros. Pictures już dzisiaj, kwestionując decyzję o włączeniu "Diuny" wyreżyserowanej przez Denisa Villeneuve’a do umowy z HBO Max, możliwe, że sprawa dotyczyć będzie również "Godzilla vs Kong". Legendary było podobno po słowie z Netflixem, które oferowało za film 250 mln dolarów, zanim WarnerMedia zablokował transakcję. Według źródeł Legendary nie zostało wcześniej powiadomione o planach włączenia do oferty HBO Max filmów "Diuna" i "Godzilla vs Kong".

Wydaje się, że Legendary Entertainment ma jak najbardziej mocne podstawy prawne do kwestionowania decyzji WarnerMedia. To właśnie oni w dużej mierze sfinansowali produkcję obu tych filmów. W przypadku Godzilla vs Kong mówi się o 75% budżetu.

Warto przypomnieć, że produkcje z listy WarnerMedia trafią także do kin, jednak z racji premiery na platformie streamingowej tego samego dnia, sprzedaż biletów i ewentualne zyski z tego tytułu będą znacząco utrudnione.

Godzilla vs. Kong ma mieć premierę 21 maja 2021 roku, z kolei Diuna 1 października 2021 roku.

Źrodło: Deadline