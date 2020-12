Reżyser ''Batmana'' powraca do horroru, wyprodukuje ''Switchboard'' 0

Matt Reeves, który obecnie pracuje na planie nowego Batmana z Robertem Pattinsonem w roli głównej, nie osiada na laurach i już zapisał się do nowego projektu. Powróci nim do swoich korzeni. Zasłynął bowiem produkcjami należącymi do gatunku horroru.

fot. materiały prasowe

Spod jego skrzydeł wyszedł horror science fiction Project: Monster czy dramat z elementami horroru Pozwól mi wejść. Obie produkcje zyskały uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Teraz Reeves we współpracy z Stevenem Schneiderem, odpowiedzialnym za serię Paranormal Activity, wyprodukuje horror Switchboard.

Scenariusz do filmu napisze Devon Graye, który w tej roli zadebiutował w zeszłym roku pisząc thriller I See You. Jako aktora kojarzyć możemy go z serialu Dexter, w którym portretował młodego głównego bohatera, filmu 13 grzechów czy Kim jest Michael.

Fabuła Switchboard osadzona zostanie pod koniec lat 40 XX wieku. Główną bohaterką będzie operatorka centrali telefonicznej, która nawiązuje kontakt z seryjnym mordercą i wkrótce prawdopodobnie staje się jego celem. Im dłużej z nim rozmawia tym mocniej zaczyna kwestionować swoje bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne oraz prawdziwość świata w którym żyje.

Źrodło: The Hollywood Reporter