Jeremy Irons dołącza do obsady filmu "Gucci" Ridleya Scotta

Kolejne głośne nazwisko dołącza do obsady aktorskiej nowego filmu Ridleya Scotta. Jeremy Irons wystąpi w produkcji noszącej tytuł Gucci.

Aktualnie obsada aktorska filmu Gucci prezentuje się wybornie. Na ekranie pojawią się takie gwiazdy, jak Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston i Reeve Carney.

Lady Gaga sportretuje postać Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego (ma się w niego wcielić Adam Driver), osądzonej i skazanej za zorganizowanie udanego zamachu na jego życie w 1995 roku. Kobieta spędziła 18 lat w więzieniu i otrzymała przydomek "Czarna Wdowa". W 2016 roku opuściła areszt. Jeśli chodzi o rolę jaką przewidziano dla nowego aktorskiego nabytku, to Jeremy Irons zagra ojca zabitego Maurizio Gucciego.

Scenariusz do filmu o morderstwie Gucciego napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki autorstwa Sary Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Premiera filmu planowana jest na 2021 rok.

Źrodło: Deadline