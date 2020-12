''For All Mankind'' powróci z 3. sezonem 0

Platforma Apple TV+ pewna jest sukcesu kolejnego sezonu swojego serialu For All Mankind traktującego o kosmicznej rywalizacji dwóch mocarstw. Włodarze serwisu postanowili nie czekać na premierę drugiego sezonu i już dali produkcji zielone światło na realizację kolejnej serii.

fot. Apple TV+

Decyzję taką podjęto na ponad dwa miesiące przed premierą sezonu drugiego. Zdjęcia do trzeciej serii rozpocząć mają się wiosną 2021 roku.

For All Mankind ukazuje nam alternatywny świat, w którym globalny wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył. Toczy się on pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W tym świecie to ZSRR zostało pierwszym krajem, któremu udało się lądowanie na księżycu, a Stany Zjednoczone podjęły walkę o to, aby być pierwszymi którzy postawią stopę na tym ziemskim satelicie.

Sezon drugi rozpocznie się dekadę po wydarzeniach z pierwszej serii. Trafimy do roku 1983 roku, w którym w najlepsze trwa Zimna Wojna, a napięcia między dwoma rywalizującymi ze sobą mocarstwami osiągają apogeum. Prezydentem Stanów jest Ronald Regan, a coraz większe ambicje i chęć dalszej eksploracji kosmosu mogą doprowadzić do katastrofy, bowiem Amerykanów i Sowietów zaślepiła ponowna rywalizacja tym razem dotycząca kontroli miejsc bogatych w zasoby na księżycu. Dojdzie także do militaryzacji NASA co może doprowadzić do konfliktu kończącego się wojną nuklearną.

Premiera 2. sezonu serialu For All Mankind zaplanowana jest na 19 lutego 2021 roku.

Źrodło: deadline