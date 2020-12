Netflix anuluje animację ''Rzut za trzy'' 0

Jedna z najnowszych animacji dla dorosłych Netflixa Rzut za trzy została właśnie skasowana. Platforma podjęła taką decyzję po emisji zaledwie jednego dziesięcioodcinkowego sezonu.

fot. netflix

Serial zadebiutował pod koniec sierpnia br. i niestety, ale nie okazał się hitem. Zebrał większość negatywnych recenzji zarówno od widzów, jak i krytyków. Uznano, iż jest zwyczajnie nudny, wulgarny i prostacki.

Rzut za trzy to serial komediowy, którego głównym bohaterem jest porywczy, wredny i mający żałosne życie szkolny trener koszykówki Ben Hopkins. Nic mu w życiu nie wychodzi, nie potrafi trafić nawet piłką do kosza. Chciałby, aby jego równie fatalna drużyna, którą trenuje osiągnęła sukces co zmieniłoby jego nędzne życie, jednak sposób w jaki się do tego zabiera daleki jest od ideału.

Głosu trenerowi użycza Jake Johnson. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Rob Riggle jako Barry Hopkins, Natasha Leggero jako Shannon, Ron Funches jako Ron, Cleo King jako Opal, A.D. Miles jako Matt oraz Nick Swardson, Gil Ozeri, Max Greenfield, Steve Berg i Sam Richardson. Twórcą animacji jest komik Ben Hoffman.

A co Wy sądzicie o tej produkcji? Według Was Netflix podjął dobrą decyzję czy nie?

Źrodło: variety