Po niedawnym debiucie i osiągniętym sukcesie serialu Netflixa Gambit królowej , Scott Frank postanowił ponownie zaangażować do swojego kolejnego projektu aktorkę Anyę Taylor-Joy . Nowa produkcja będzie pełnometrażowym filmem opartym o powieść Nabokova.

Taylor-Joy wcieli się w główną postać w filmie na podstawie powieści Vladimira Nabokova Śmiech w ciemności wydanej w 1932 roku. Informację o ponownej współpracy Frank podał podczas niedawnego wywiadu udzielonego dla serwisu The Ringer.