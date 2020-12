Michelle Pfeiffer powróci jako Osa w trzecim filmie z serii ''Ant-Man'' 0

Michelle Pfeiffer, aktorka która wcieliła się w postać Osy w dwóch filmach Marvela ogłosiła, iż jej postać powróci w trzeciej części Ant-Mana. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się już wiosną 2021 roku.

Informację taką popularna aktorka podała podczas występu w podcastcie Ladies First with Laura Brown. Nie zdradziła jednak jakichkolwiek szczegółów odnośnie fabuły kontynuacji. Nie wiadomo także czy Janet van Dyne aka Osa powróci do Królestwa Kwantowego.

Postać, w którą wciela się Pfeiffer do tej pory pojawiła się w produkcjach Marvela dwukrotnie – jako epizod w filmie Avengers: Koniec gry i w filmie Ant-Man i Osa.

W trzecim filmie o Ant-Manie do roli powróci Paul Rudd oraz Evangeline Lilly, którzy to ponownie wcielą się odpowiednio w Scotta Langa aka Ant-Mana i Hope van Dyne aka Osę.

O czym opowiada Ant-Man i Osa?

Scott Lang boryka się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów tak w roli superbohatera, jak i ojca. Kiedy stara się pogodzić życie rodzinne z obowiązkami Ant-Mana, Hope van Dyne i dr Hank Pym powierzają mu kolejną pilną misję. Scott musi ponownie założyć kostium Ant-Mana i nauczyć się walczyć u boku Osy, aby wspólnie odkryć sekrety z przeszłości.

