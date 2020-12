Disney szykuje reboot filmu ''Aleksander - okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień'' 0

Jak donoszą zagraniczne media Disney planuje zrobić reboot familijnej komedii z 2014 roku Aleksander – okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień. Projekt jest obecnie na bardzo wczesnym etapie prac preprodukcyjnych.

fot. materiały prasowe

W projekt zaangażowani są producenci oryginalnego filmu – 21 Laps i Jim Henson Company. Scenariusz do niego napisze Matt Lopez.

Film z 2014 roku oparty jest na książce dla dzieci autorstwa Judith Viorst, która plasuje się na szczycie listy najpopularniejszych tytułów dla dzieci wszech czasów.

Fabuła filmu opowiada o dwunastoletnim Alexandrze Cooperze, którego ciągle spotykają nieszczęścia. Rano budzi się z gumą we włosach, a po serii kolejnych przykrych zdarzeń dowiaduje się, że nikt nie zamierza przyjść na jego urodziny, bo jest inne przyjęcie w tym czasie. Aleksander jest zły na cały świat, a najbardziej na własną rodzinę – jego mama, tata i rodzeństwo w ogóle go nie rozumieją. Im się nigdy nie przydarza zły dzień. Dlatego chłopak w nocy przed swoimi urodzinami wypowiada życzenie, żeby oni też poczuli, co to znaczy mieć pecha. I następnego dnia całą rodzinę Alexandra zaczynają spotykać nieszczęścia.

Na razie nie wiadomo na ile nowa wersja będzie różnić się od oryginału. Ujawniono jedynie, iż rodzina głównego bohatera będzie wielopokoleniowa i będzie miała latynoskie korzenie.

Źrodło: deadline