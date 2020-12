Emily Blunt chwali scenariusz "Na skraju jutra 2" 0

Kontynuacja Na skraju jutra wciąż pozostaje niespełnionym marzeniem fanów pierwszej części. W Hollywood od bardzo dawna czynione są małe postępy mające na celu zrealizowanie drugiej części świetnego filmu akcji.

Jedna z gwiazd filmu Na skraju jutra, czyli Emily Blunt wyznała, że w czasach obecnych ciężko jest cokolwiek planować, ale mają już naprawdę dobry i solidny scenariusz sequela.

Tak, scenariusz jest naprawdę obiecujący i bardzo fajny. Po prostu nie wiem, kiedy wszystko się ułoży, wiesz, o co mi chodzi? Musiałby się znaleźć po prostu odpowiedni moment, pomiędzy harmonogrami każdego z nas. Ale na pewno coś jest przygotowywane, to świetny pomysł. Naprawdę świetny pomysł.

powiedziała aktorka promująca aktualnie swój najnowszy film – Wild Mountain Thyme

Na pewno kolejnym problemem związanym z zrealizowaniem tego projektu jest fakt, iż film nie do końca się zwrócił. Widowisko mające budżet sięgający niemalże 180 mln dolarów, zarobiło na świecie tylko 370 mln.

Na skraju jutra wyreżyserował Doug Liman, który pracował na scenariuszu opartego na powieści graficznej "All You Need is Kill". Głównym bohaterem opowieści jest uwikłany w pętlę czasu żołnierz (w tej roli Tom Cruise) próbujący zapobiec zagładzie ludzkości.

Źrodło: MovieWeb