"Godzilla vs. Kong" z najniższym budżetem w tak zwanym "MonsterVerse" 0

Godzilla vs. Kong to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych blockbusterów 2021 roku.

Przed Warner Bros. Pictures naprawdę gorący okres. Po samodzielnej decyzji związanej z przyszłorocznymi premierami, przedstawicieli wytwórni czeka wiele trudnych rozmów. Chociażby z włodarzami Legendary Pictures, którzy nie są skorzy wyrażać zgody na premierę widowiska Godzilla vs. Kong w serwisie streamingowym HBO Max. I nie ma co się dziwić, ponieważ budżet filmu jest naprawdę duży.

Duży budżet nie oznacza jednak budżetu rekordowego. O dziwo w tak zwanym "MonsterVerse" Godzilla vs. Kong dysponuje najniższym budżetem ze wszystkich superprodukcji. Według informacji podanych przez The New York Times, produkcja filmu kosztowała 155 mln dolarów.

Dla porównania budżety trzech poprzednich widowisk szacuje się na:

Czy to oznacza, że powinniśmy się bać o jakość, chociażby, efektów specjalnych? Wątpliwe. Po prostu film może okazać się nieco mniej epicki niż wszyscy się spodziewamy. A Wy jakie macie zdanie na ten temat?

