W roli Marty zobaczymy nagradzaną choreografkę, tancerkę i performerkę – Agnieszkę Kryst, a partnerować jej będzie wybrany z ponad 200 kandydatów Michał Zieliński.

Grzegorz Mołda mówi:

Czy można zmusić kogoś do miłości i bliskości? Chciałbym opowiedzieć historię o pragnieniu miłości i bliskości. Niestety w tym przypadku jest to branie tej bliskości od kogoś siłą. Ten temat jest dla mnie bardzo ważny, zarówno we względu na osobiste doświadczenia, jak i uniwersalny wymiar tej historii. Bardzo interesuje mnie krzyżowanie gatunków. Groteska, thriller, dystopia. Kiedy dokumentowałem mieszkania treningowe w Warszawie, dostrzegłem coś bardzo surrealnego w tej „nauce życia”. Bardzo zależy nam na wydobyciu w tej historii humoru. Nie chcemy opowiadać tego w sposób dołujący w chłodnych barwach, ze smutnymi twarzami. Dlatego chcemy zabawić się z gatunkami i z widzem.