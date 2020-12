Millennium Docs Against Gravity rusza w… Nowym Jorku! 0

Festiwal Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmowy w Polsce, który w 2020 roku zgromadził ponad 170 700 widzów. To także jedyny festiwal filmowy w Europie, który odbywa się jednocześnie w siedmiu różnych miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie i Poznaniu. Obecność festiwalu w wielu miastach pozwala najlepszym filmom dokumentalnym z całego świata dotrzeć do szerokiej publiczności. Misją festiwalu jest dostarczanie wzruszeń i wiedzy o świecie oraz prowadzenie edukacji filmowej.

Od 9 do 16 grudnia festiwalowe filmy zostaną pokazane także w Nowym Jorku. Dzięki współpracy Millennium Docs Against Gravity z Polish Cultural Institute New York oraz prestiżowym Museum of the Moving Image (MoMI) amerykańska publiczność zobaczy pięć wyjątkowych tytułów. Tym samym festiwal pod swoim szyldem w konkretny sposób kontynuuje promocję polskiego kina dokumentalnego na świecie.

Wśród filmów, które będą pokazywane w wirtualnej sali kinowej MoMI (pokazy zostały przeniesione z powodu pandemii z Lincoln Center for the Performing Arts), znajdą się dwa tegoroczne hity Konkursu Polskiego: Lekcja miłości (Lessons od Love) Kasi Matei i Małgorzaty Goliszewskiej, czyli opowieść o 69-letniej pani Joli, która wyrwała się z toksycznego małżeństwa, wraca z Włoch do Polski i postanawia na nowo ułożyć sobie życie oraz wizyta na Półwyspie Czukockim, gdzie ludzie nadal organizują polowania na wieloryby w filmie Wieloryb z Lorino (The Whale from Lorino) Macieja Cuske.

Pozostałe cztery tytuły, które zaprezentuje Millennium Docs Against Gravity podczas swojej pierwszej nowojorskiej edycji, to głośne polskie tytuły z poprzednich lat. Wśród nich znajduje się opowieść o Marku Edelmanie czyli film Marek Edelman… i była miłość w getcie (Marek Edelman…And There Was Love in the Ghetto), przy którym tworzeniu reżyserce Jolancie Dylewskiej pomagał sam Andrzej Wajda. Pozostałe dwa tytułu stworzyli młodzi twórcy. In Touch (In Touch) Pawła Ziemilskiego to historia emigracyjna. W latach 80. ponad połowa całej społeczności wsi Stare Juchy na Mazurach wyemigrowała na Islandię. Jak to zmieniło historię tego miejsca? Z kolei Jaśmina Wójcik w Symfonii Fabryki Ursus (Symphony of the Ursus Factory) łączy sztukę wideo z choreografią i muzyką eksperymentalną, żeby upamiętnić fabrykę Ursus, kulturę przemysłową i robotniczą.

Millennium Docs Against Gravity w Nowym Jorku odbędzie się od 9 do 16 grudnia w wirtualnych salach kinowych Museum of Moving Image (MoMI) we współpracy z Polish Cultural Institute New York.

Źródło: Millenium Docs