''One Day At a Time'' oficjalnie zakończony - nie znaleziono dla niego nowego domu 0

Komediowa produkcja One Day At a Time oficjalnie została zakończona. Taką decyzję podjęli twórcy serialu po nieudanej próbie znalezienia dla niego nowego, trzeciego z kolei domu.

Serial ten miał już swoje niemałe perypetie, tamte jednak zakończyły się sukcesem. W zeszłym roku stacja Pop Tv uratowała serial po tym jak Netflix skasował go po trzech sezonach. Sama jednak po wyprodukowaniu jednej serii zdecydowała się go anulować.

Informacje o definitywnym zakończeniu serialu w mediach społecznościowych podała producent wykonawcza Gloria Calderon Kellett i showrunner Mike Royce.

Najbardziej z podjętej decyzji nie zadowolona jest Calderon Kellett, która jeszcze niedawno mając nadzieję, na powrót z piątym sezonem, mówiła o wielce kreatywnych planach, mnóstwie pięknych odcinków i o wspaniałych historiach, które byłyby umieszczone w nowym sezonie. Teraz jednak nigdy już ich nie poznamy.

One Day At a Time to komediowy serial na motywach klasycznego sitcomu z lat 70. Samotna matka kubańskiego pochodzenia Penelope Alvarez wychowuje dwójkę swoich nastoletnich dzieci korzystając z pomocy staroświeckiej matki i przyjaciół.

Źrodło: deadline