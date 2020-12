Karl Urban to świetny kandydat na Wolverine'a - zobaczcie dowód! 0

W ostatnich miesiącach deepfake’i oraz grafiki stały się niezwykle popularne wśród fanów kinematografii. Co chwila w sieci można znaleźć różnego rodzaju przeróbki, na których jakiś aktor lub aktorka ucharakteryzowany jest na postać, w której mógłby się pokazać na ekranie. Najnowsze z nich dotyczą Karla Urbana.

Karl Urban zdobył w ostatnim czasie wielką sławę, dzięki roli w świetnym serialu The Boys, który w Polsce możemy oglądać na platformie Amazon Prime Video. Fani chętnie zobaczyliby go w kolejnej komiksowej produkcji. To właśnie on stał się w tym momencie jednym z faworytów do roli Wolverine’a w Kinowym Uniwersum Marvela dla ludzi sympatyzujących z widowiskami bazującymi na komiksach.

W social mediach pojawiły się nawet grafiki koncepcyjne oraz materiały wideo (typu deepfake), na których możemy zobaczyć aktora w roli popularnego Logana. Poniżej znajdziecie przykłady – sprawdźcie i oceńcie sami:

Oczywiście Karl Urban miał już okazję zagrać postać w Marvel Cinematic Universe (chodzi o Skurge’a w Thor: Ragnarok), jednak nie raz i nie dwa mieliśmy już podobne sytuacje z innymi aktorami. Także to nie powinno być problemem.

Co myślicie o takiej kandydaturze?

Źrodło: MovieWeb