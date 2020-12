Disney zapowiada serial osadzony w świecie "Obcego" 0

Trwa konferencja Disney Investor Day 2020. Mamy pierwszą bombę – powstanie serial w uniwersum "Obcego"!

Marka "Obcy" jest jedną z najgłośniejszych, która trafiła w ręce Walta Disneya po przejęciu wytwórni 20th Century Fox. Jak się okazuje włodarze Domy Myszki Miki mają pomysł na uniwersum. W trakcie disneyowskiej konferencji ogłoszono realizację serialu, który będzie osadzony w uniwersum zapoczątkowanego przez Ridleya Scotta w 1979 roku. Akcja serii będzie rozgrywała się na Ziemi!

A to nie koniec interesujących nowin. Twórcą serialu będzie Noah Hawley, czyli facet odpowiedzialny za takie produkcje, jak Fargo czy Legion. Jednym z producentów wykonawczych będzie sam Ridley Scott. W realizację serialu włączona zostanie również stacja telewizyjna FX, a sama produkcja trafi na Hulu.

Na ten moment nie ma więcej szczegółów na temat tego projektu. Trzeba jednak powiedzieć wprost – jest to niezwykle ważna informacja w kontekście tego uniwersum. Sam Noah Hawley wydaje się być natomiast idealnym gościem do tej roboty. Nie raz i nie dwa opowiadał o swoim uwielbieniu do tego świata i faktu, iż chciałbym pokazać światu swój pomysł. No to będzie miał okazję!

Źrodło: Bloody-Disgusting