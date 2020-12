Afryka nad Wisłą. Nadchodzi 15. edycja AfryKamery 0

W 2020 roku AfryKamera wkracza w swoją 15. edycję w niezwykle ciężkim dla wszystkich czasie. Mimo to, trudności umocniły organizatorów w potrzebie przybliżania widzom świata, który wciąż pozostaje dla Polaków obcy. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 21-30 grudnia na platformie mojeekino.pl. W styczniu i lutym festiwalowe filmy zostaną zaprezentowane publiczności w kinach w największych miastach Polski.

AfryKamera to największe wydarzenie kulturalne w Europie Środkowo – Wschodniej poświęcone Afryce. Kino afrykańskie jest tak samo niejednolite jak cały kontynent. To ponad 50 krajów i kilka tysięcy języków, bogactwo historii i różne dzieje. W kinie Senegalu, Mali czy Wybrzeża Kości Słoniowej widać wyraźne wpływy klasyków kina afrykańskiego. Mamy też kino egipskie, bardziej mainstreamowe, jest kino Maghrebu, mocno inspirowane filmem francuskim i włoskim. To jednak tylko część Afryki, którą zresztą sami jako AfryKamera cały czas odkrywamy i coraz bardziej doceniamy jej różnorodność oraz bogactwo – mówi Przemysław Stępień, dyrektor festiwalu.

W 2020 roku organizatorzy zaproszą widzów do Krainy 1000 Wzgórz, jak nazywa się Rwandę oraz do pobliskiego Burundi. Oba kraje kojarzone są głównie z konfliktami między Tutsi i Hutu, których kulminacja przybrała postać tragicznego ludobójstwa z kwietnia 1994 roku. Od tego czasu Rwanda stara się zmienić swoje oblicze. Nazywana teraz Szwajcarią Afryki, ma szereg niezwykle pozytywnych osiągnięć, jak np. najwyższy odsetek parlamentarzystek na świecie (ponad 50%).

Maria Panna Nilu to filmowa adaptacja książki Scholastique Mukasongi o tym samym tytule, laureat Nagrody Jury Młodych Generacji 14plus na tegorocznym festiwalu w Berlinie. W katolickiej szkole im. Marii Panny Nilu, prowadzonej przez siostry zakonne w 1973 r. w Rwandzie, kształcone są dziewczęta mające być przyszłą elitą tego kraju. I choć dziewczęta dzielą podobne marzenia i pragnienia, coraz częściej pojawiają się konflikty pomiędzy uczennicami z plemienia Tutsi i Hutu. Do tragedii dochodzi, gdy jedna z dziewcząt doprowadza do wtargnięcia do szkoły wojskowych, którzy urządzają polowanie na uczennice Tutsi. Czystka w szkołach, kościołach, administracji i na uniwersytetach z 1973 r. na zawsze zmieni Rwandę, zapowiadając przyszłe straszliwe wydarzenia.

W ramach sekcji Afroszorty odbędą się pokazy filmów krótkometrażowych, organizowane we współpracy z rwandyjskim Mashariki African Film Festival, które jak w soczewce pokazują przemiany społeczne i kulturowe w Rwandzie.

Na ciężkie czasy organizatorzy przygotowali specjalny blok poświęcony roli tańca w Afryce Africa Moving, przemierzając cały kontynent i pokazując artystyczny teatr tańca z Angoli, eksperymentalne kino z Konga z jego innowacyjnym spojrzeniem na ruch, a także prezentując opowieść o prawdziwym afrykańskim Billy Elliocie czy analizując rolę tańca w kulturze arabskiej.

W programie zwyczajowo nie zabraknie polskiego punktu widzenia na Afrykę i czarną kulturę, który zostanie zaprezentowany w bloku krótkich metraży „W polskim obiektywie”.

Podczas tegorocznego festiwalu pokazanych zostanie ponad 30 tytułów, a dodatkowo na mojeekino.pl znajdzie się kolejnych 10 filmów z archiwów AfryKamery. Wśród nich znakomity dokument Liyana, opowieść o superherosce z Kenii Supa Modo czy niezwykły film Umrzesz, mając 20 lat, który jest pierwszym w historii Sudanu kandydatem tego kraju do Oscara.

Źródło: Afrykamera