Superbohaterki czy kobiety na skraju załamania nerwowego? Wśród obrazów dostępnych w ramach 5. edycji ArteKino Festival – bezpłatnego festiwalu kina europejskiego online, znalazły się uznane przez krytyków filmy fabularne, które poruszają temat kobiecości, macierzyństwa, relacji damsko-męskich i rodzinnych, m.in. Ivana The Terrible czy „Love me Tender”. Były one prezentowane na międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Toronto i Locarno. W polskiej wersji językowej można obejrzeć je bezpłatnie do 31 grudnia na stronie www.artekinofestival.com.