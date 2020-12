"Possessor" Brandona Cronenberga już od piątku na Splat!FilmFest 0

Niedaleka przyszłość. Zabójstwa na zlecenie wchodzą na zupełnie nowy technologiczny poziom. Tajemnicza korporacja jest w stanie umieścić w ludzkim mózgu implant pozwalający na przejęcie całkowitej kontroli nad człowiekiem. Agenci wchodzący w ciało wyznaczonej jednostki mogą bez problemu eliminować swoje cele, a zlecone morderstwa tuszować niepoczytalnością i finałowym samobójstwem „gospodarza”.

Dla miłośników kina naprawdę oryginalnego i mocnego przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie. W ramach Pokazu Specjalnego zobaczycie na Splat!FilmFest jeden z najlepszych horrorów science fiction ostatnich lat, czyli film "Possessor" Brandona Cronenberga.

To ciężki, brutalny i psychodeliczny techno-thriller wbijający widza bezceremonialnie w fotel. Reżyser sięga po liczne motywy z pogranicza horroru, science fiction i dreszczowca, by stworzyć narkotyczne filmowe widowisko, które z łatwością sponiewiera strefę komfortu widzów. Strach przed utratą kontroli miesza się z zaburzeniami tożsamości, rzeczywistość zaczyna wariować, a psychopatyczne instynkty zaczynają dochodzić do głosu. Zmagania dwójki bohaterów podkręcone są niezwykłą mieszanką solidnego klimatu oraz wyrazistych efektów specjalnych. Znajdziemy tu mroczną wizję przyszłości, mięsistą i pełnokrwistą przemoc pozbawioną hamulców oraz psychodeliczne sekwencje.

Brandon Cronenberg jest synem legendarnego Davida Cronenberga. Młody reżyser w swoim drugim pełnometrażowym projekcie sięga po filmowe fascynacje ojca, miesza z paranoidalnymi lękami Philip K. Dicka, a następnie sprawnie je uwspółcześnia i nadaje im świeżości. Na ekranie zobaczymy także świetny aktorski duet: Andreę Riseborough (Mandy) oraz Christophera Abbotta (To przychodzi po zmroku).

Film dostępny jest od 11 do 14 grudnia, czyli do końca Splat!FilmFest na platformie vod.splatfilmfest.com.