Disney zapowiada nowe seriale "Star Wars" - wśród nich produkcje z Ahsoką i Lando Calrissianem

Dzieje się na Disney Investor Day 2020. Jak się okazuje informacje o powrocie Haydena Christensena nie są jedynymi dotyczącymi gwiezdnego uniwersum. Walt Disney zapowiedział kilka głośnych produkcji serialowych!

Jednym z seriali, który wydawał się w zasadzie pewniakiem do realizacji będzie "Star Wars: Ahsoka". Kultowa bohaterka otrzyma swój solowy serial. W roli głównej ujrzymy oczywiście Rosario Dawson, która nie tak dawno zadebiutowała w uniwersum "Star Wars" w The Mandalorian.

Kolejnym serialem, który na pewno wywoła spore poruszenie wśród fanów "Star Wars", będzie solowa produkcja o przygodach młodego Lando Calrissiana. W roli głównej zobaczymy Donalda Glovera, który miał już okazję sportretować kultową postać w filmie o Hanie Solo.

No to jedziemy dalej! "Rangers of the New Republic" będzie nowym serialem oryginalnym, którego akcja będzie osadzona w tych samych czasach, co The Mandalorian. Oto jak prezentuje się logo:

Nie zabraknie również czegoś dla fanów seriali animowanych. Przed Wami "Star Wars: The Bad Batch" od Lucasfilm Animation.

"Star Wars: Visions" będzie zbiorem krótkich filmów przygotowanych przez twórców anime. Premiera już w 2021 roku na Disney Plus.

Leslye Headland będzie odpowiedzialna natomiast za całkiem nowy, tajemniczy produkt zatytułowany "The Acolyte". Będzie to thriller skrywający największe tajemnice galaktyki, gdzie wyłania się ciemna strona mocy w ostatnich dniach ery Wielkiej Republiki.

Lucasfilm Animation połączy siły ze specami od efektów specjalnych z Industrial Light & Magic oraz Lucasfilm i przygotuje specjalny film przygodowy o droidach. Ta epicka podróż wprowadzi do uniwersum nowego bohatera kierowanego przez R2-D2 i C-3PO.

W 2022 roku spodziewajcie się natomiast premiery serialu o Andorze.

