Spektakularny zwiastun serialu "WandaVision"

Walt Disney oraz Marvel Studios zaprezentowały w trakcie swojej konferencji nowy zwiastun serialu WandaVision. Produkcja zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+ już na początku przyszłego roku.

W serialu WandaVision powróci dwójka znanych superbohaterów należących do grupy Avengers – Wanda Maximoff, czyli Scarlett Witch oraz Vision. Najnowsza produkcja należąca do Marvel Cinematic Universe przyjmie formę klasycznego sitcomu z lat 60. Sądząc po najnowszym zwiastunie, który został pokazany na tegorocznej konferencji Disney Investor Day, serial wkroczy w jakieś dziwne rejony, które do tej pory nie były spotykane w MCU. Zresztą musicie zobaczyć to sami. Zapowiada się epicko!

I jak oceniacie ten zwiastun?

W rolach tytułowych zobaczymy Elizabeth Olsen oraz Paula Bettany'ego. Produkcja będzie składała się z sześciu epizodów.

Zapowiedziano, że serial ma wykorzystywać formę paradokumentu podobną do tego, którą mogliśmy oglądać we Współczesnej rodzinie czy Biurze. Bohaterowie WandaVision będą zwracali się bezpośrednio do kamery.

Premiera WandaVision będzie miała miejsce już 15 stycznia 2021 roku. Oczywiście serial trafi do oferty platformy streamingowej Disney+.

