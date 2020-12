"Falcon i Zimowy Żołnierz" już w marcu - zobaczcie zwiastun! 0

Marvel Studios pokazał pierwszą zapowiedź nowego serialu oryginalnego osadzonego w uniwersum Marvela. Przed Wami zwiastun produkcji The Falcon and the Winter Soldier.

Po wielu miesiącach wyczekiwania przez fanów Marvela, wreszcie jest! Marvel Studios zaprezentował pierwszy materiał promujący serial The Falcon and the Winter Soldier. Trzeba przyznać, że jest on widowiskowy i nie odbiega zbytnio od produkcji kinowych. Zresztą przekonajcie się sami!

I jak Wam się podoba zapowiedź kolejnego serialu należącego do Marvel Cinematic Universe?

Sam Wilson nie jest jeszcze gotowy, aby przyjąć schedę, imię i kontrolę nad tarczą po Kapitanie Ameryce. W rzeczywistości rząd ma inny pomysł – chce, aby kostium zaczął przywdziewać ktoś nowy, facet o imieniu John Walker. W tym czasie Wilson musi skorzystać z pomocy Zimowego Żołnierza, aby walczyć ze złoczyńcami i chronić dziedzictwo Kapitana Ameryki.

W rolach głównych Anthony Mackie i Sebastian Stan. W obsadzie aktorskiej są również Daniel Brühl, Emily VanCamp i Wyatt Russell.

Twórcą i showrunnerem produkcji jest niejaki Malcolm Spellman. Wszystkie odcinki wyreżyserował Kari Skogland.

Premiera w marcu 2021 roku. Oczywiście na platformie streamingowej Disney+.

Źrodło: Marvel