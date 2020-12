Christian Bale jako złoczyńca w 4. części ''Thora'' 0

Nareszcie ujawniono kogo w czwartej części filmu o przygodach Thora zagra aktor Christian Bale. Kevin Feige, prezes Marvel Studios oficjalnie potwierdził, iż wcieli się on w złoczyńcę znanego jako Gorr the God Butcher.

fot. materiały prasowe

Gorr the God Butcher będzie głównym antagonistą filmu Thor: Love and Thunder. To obcy, który mszcząc się za śmierć swoich bliskich, którym bogowie nie pomogli, pragnie usunąć ich wszystkich z wszechświata.

Poniżej oficjalny wpis wystosowany przez Marvela w mediach społecznościowych informujący o roli Bale’a. Co sądzicie o tym wyborze?

Thor: Love and Thunder to z pewnością jeden z najciekawiej zapowiadających się projektów Marvel Studios. Na ekranie ponownie pojawi się Jane Foster, która sportretuje Natalie Portman. Postać ta stanie się boginią piorunów. Do swojej tytułowej roli powróci oczywiście Chris Hemsworth. W obsadzie znajduje się także Chris Pratt oraz Tessa Thompson.

Pomysł na film zaczerpnięty został z komiksu The Mighty Thor, w którym Jane Foster staje się godna Mjolnira, a w swojej ziemskiej formie boryka się z chorobą nowotworową.

Premiera filmu Thor: Love and Thunder obecnie zaplanowana jest na 6 maja 2022 roku.

Źrodło: Den of Geek